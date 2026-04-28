В строящемся здании в Москве потушили пожар площадью 1,4 тыс. кв. м

Источник: РБК

В строящемся здании на севере Москвы потушили пожар, его площадь составила 1,4 тыс. кв. м, сообщили РБК в МЧС.

Ранее число погибших при пожаре на северо-западе Москвы выросло до семи человек. 12 человек пострадали, при этом 31 человек был спасен.

Возгорание произошло на втором и третьем этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде, пожару был присвоен максимальный, пятый ранг сложности.

По данным МЧС, в ликвидации пожара участвуют более 200 человек и порядка 65 единиц техники. В ведомстве объявляли, что огонь удалось локализовать.

Ранее сообщалось о трех погибших и семи пострадавших, а также о том, что в здании могли находиться более 200 человек. Из-за пожара перекрыто движение по 3-му Балтийскому переулку, обстоятельства случившегося контролирует прокуратура.

