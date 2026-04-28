Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП такси с автобусом в Ростове

По предварительным данным, такси столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП погибла пассажирка такси. Водитель такси был госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.