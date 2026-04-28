Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП такси с автобусом в Ростове

В Ростове после смертельного ДТП на улице Щедрина возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По предварительным данным, такси столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП погибла пассажирка такси. Водитель такси был госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Ход расследования взят на контроль руководством следственного управления.
