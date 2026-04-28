4 тысячи нижегородцев трудоустроились благодаря кадровому центру «Работа России»

С января по март 2026 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» помог трудоустроиться более 4 тысячам человек. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Нижегородцы нашли работу в различных ключевых сферах: промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство, строительство, образование, культура, спорт. Также жители региона начали трудиться операторами станков, фельдшерами, инженерами, водителями, швеями и по другим специальностям.
«Лидерами» по трудоустройству стали три филиала кадрового центра в Нижнем Новгороде. Наиболее высокие показатели оказались у Кстовского (нашли работу для 338 человек), Сормовского (237 человек) и Нагорного (165 человек) филиалов. Среди районных подразделений одними из самых «продуктивных» оказались филиалы в Павлове, Выксе, Городце и Урене.
Эксперты кадрового центра разрабатывают для каждого соискателя персональный маршрут и индивидуальный план содействия занятости. Они учитывают навыки обратившегося, его пожелания и жизненные обстоятельства.
«Высокие показатели трудоустройства сочетаются с низким уровнем официальной безработицы: сегодня в регионе зарегистрировано более 200 безработных. Это связано с тем, что мы помогаем не только гражданам, состоящим на учете, но и тем, кто хочет сменить работу на более подходящую, не вставая на учет. Граждане, испытывающие длительные трудности с трудоустройством, требуют более пристального внимания специалистов», — рассказал министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Сейчас в регионе ведется прием заявок на обучение востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Кадры». Нижегородцам доступны на выбор 100 программ — уже в первом квартале 2026 года жители региона подали более 1,3 тысячи заявок.
Ранее мы писали, что 65% нижегородцев выступили против шестидневной рабочей недели.