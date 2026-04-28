В Музее янтаря представят полутораметровую модель корабля из «солнечного камня»

«В ходе Русско-турецкой войны (1768−1774) флагманский корабль “Евстафий Плакида” под командованием адмирала Григория Спиридова 24 июня (5 июля) 1770 года в Хиосском проливе сошёлся в абордажной схватке с турецким “Реал-Мустафой”. Артиллеристам “Евстафия Плакиды” удалось поджечь “Реал-Мустафу”, огонь быстро распространился по всему кораблю и стал перекидываться и на “Евстафия Плакиду”. Пламя попало в крюйт-камеру, и корабль вместе с турецким флагманом взлетел на воздух. Погибли 629 человек. Остатки турецкого флота укрылись в Чесменской бухте, где были полностью уничтожены огнём русской корабельной артиллерии в ночь с 25 на 26 июня (6−7 июля). Эта победа стала Днём воинской славы России (7 июля) и была увековечена в полотнах Ивана Айвазовского и Якоба Гаккерта», — следует из анонса.