Горвласти: для оплаты муниципальных парковок можно воспользоваться макс-ботом

Как напомнили горвласти, тарификация на муниципальных парковках поминутная. До 15 минут плата не взимается. На парковках около социальных объектов бесплатно автомобиль может находиться до 20 минут, при этом для посетителей соцобъектов* бесплатна вся парковочная сессия. Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы. На всех муниципальных парковках можно без оплаты оставлять машину на ночь после 19 часов, а также в выходные и праздники.