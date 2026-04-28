Горнолыжный комплекс «Логойск» выставлен на торги за 23,195 млн рублей. Подробности сообщает площадка по продаже недвижимости «Белюробеспечение».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что популярный горнолыжный комплекс «Логойск» объявил о своем закрытии. Также власти сказали, что закрывающийся горнолыжный комплекс «Логойск» под арестом.
Начальная цена горнолыжного комплекса составляет более 23,195 миллиона рублей. По курсу Национального банка на 28 апреля 2026 года это более 8,2 млн долларов. Важным условием является сохранение покупателем целевого назначения объектов, земельных участков, доступности посещения всех категорий белорусов.
В состав комплекса входят гостиница, гостевые дома, действующий ресторан, подъемники, баня, детский городок, деревья и так далее.
Начало торгов запланировано на 09.00 15 мая 2026 года. Заявки будут приниматься до 16.00 14 мая.
