Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять автобусных маршрутов развезут гостей в «Ночь музеев» по Петербургу

Все линии пересекаются на Исаакиевской площади.

В ночь с 16 на 17 мая в Петербурге запустят бесплатные автобусы для гостей «Ночи музеев». Пять специальных маршрутов будут курсировать с 23:00 до 06:00. Интервал движения составит 15 минут. Все линии пересекаются на Исаакиевской площади. Бесплатный проезд доступен при предъявлении билета акции. Метро и мосты будут работать в обычном режиме, круглосуточной работы подземки не планируется.

В этом году в «Ночи музеев» участвуют более 140 площадок. Тема акции — «Родное». Среди дебютантов — Зоологический музей, Смольный собор, форт «Риф» и еще 12 новых учреждений. Билеты приобретаются заранее, музеи работают по сеансам.