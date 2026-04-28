Пять автобусных маршрутов развезут гостей в «Ночь музеев» по Петербургу

В ночь с 16 на 17 мая в Петербурге запустят бесплатные автобусы для гостей «Ночи музеев». Пять специальных маршрутов будут курсировать с 23:00 до 06:00. Интервал движения составит 15 минут. Все линии пересекаются на Исаакиевской площади. Бесплатный проезд доступен при предъявлении билета акции. Метро и мосты будут работать в обычном режиме, круглосуточной работы подземки не планируется.