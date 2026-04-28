Жительница Калининграда отмечает 101-летие

Жительница Калининграда, труженица тыла Людмила Васильевна Шеманаева отмечает 101-летие. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Людмила Шеманаева родилась в Ярославской области. В 1942 году окончила 10 классов средней школы и трудилась в тылу, была занята на лесозаготовках, строительстве дорог, заготовлении торфа.
В послевоенное время жила в Переславле-Залесском. В 1956 году окончила техникум в Костроме, работала налоговым инспектором, позже — бухгалтером.
В Калининград ветеран переехала в 2012 году. До этого в регион она приезжала к родственникам.
День рождения Людмила Васильевна встретила в окружении близких и родных.
