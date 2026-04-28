Писатель из Рыбинска побывал в Калининградской области и рассказал, с какими книгами ассоциируется регион

Если выбирать из литературных жанров, Калининградская область больше всего ассоциируется с фэнтези. К такому выводу пришёл писатель из Рыбинска Александр Рыжков, посетивший наш регион. «Клопс» попросил его назвать три самых «калининградских» произведения.
Рыжков отметил, что Калининград напоминает о классике фэнтези — в частности, о «Хоббите» и «Властелине колец» Джона Рональда Руэла Толкина. По словам писателя, Калининградская область с её средневековым наследием ближе к эпическим историям о волшебниках и героях, чем, например, к мистике Стивена Кинга.
Но есть и современные авторы, которые вызывают ассоциации с нашим регионом.
1. Проза Юрия Белоусова.
Юрий Белоусов — это человек-оркестр: он пишет стихи и прозу, поёт песни, рисует иллюстрации, а также занимается журналистикой и тайским боксом. Кроме того, он выступает как исследователь народных легенд и руководит связанными с этим исследовательскими проектами «По следам Евпатия Коловрата», «Сердце Мещеры», «Изумрудное кольцо Мещеры».
В литературе Белоусов известен благодаря текстам, где по-своему переосмысляет сюжеты русского эпоса и фольклора. Творческий Совет по легендам и сказам народов России под его руководством в 2025 году презентовал в Калининграде одну из книг, основанных на мифологии.
Именно благодаря этим проектам, а также историческим отсылкам в творчестве самого писателя, Александр Рыжков нашёл возможным связать его работы с Калининградской областью.
2. Произведения Александра Малышева.
Александр Малышев — калининградский писатель и поэт, чьи работы в основном связаны с морем и рыбной промышленностью. Во многом эти тексты автобиографичны: автор сам служил на флоте, а затем прошёл путь от простого матроса до руководителя отрасли.
Малышев — автор восьми сборников и активный участник литературной жизни региона: он уже много лет возглавляет региональное отделение Союза писателей России. Особое впечатление на коллег по цеху производит его гражданская лирика: стихи о родине, чести и долге.
3. Стихи Екатерины Кожевниковой.
Екатерина Кожевникова (Юдина) — выпускница БФУ и библиотекарь-педагог, которая параллельно является руководителем Совета молодых литераторов в регионе. Она выпустила два сборника собственных стихов, а также несколько прозаических произведений и переводов.
«Читал. Очень зацепило», — поделился Рыжков и отметил, что его особенно впечатлила лирика и стихи про рыцарей.
Екатерина часто читает собственные стихи на лекциях и концертах. Ближайшее её выступление состоится в «Чеховке» в рамках программы «России милый уголок», которая посвящена 80-летию Калининградской области.
Автор подборки Александр Рыжков отметил также, что Калининградская область ассоциируется и с другими жанрами — в том числе, конечно, с военной литературой. В этом контексте он вспомнил поэму «Василий Тёркин» авторства Александра Твардовского.
Этот текст, по его словам, связан с регионом тематически — ведь Калининградская область имеет совершенно особую послевоенную историю. Есть и биографическая связь: как известно, Твардовский заканчивал свою поэму в Гвардейске.
Александр Рыжков — поэт, руководитель Рыбинского отделения Совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Лауреат нескольких литературных конкурсов, один из организаторов Всероссийского фестиваля «Солнечный круг» им. Л. И. Ошанина.
