Парад, «Бессмертный полк» и салют: программа празднования 9 Мая в Новосибирске

В 81-ю годовщину Победы в Новосибирске пройдут традиционные парад, шествие «Бессмертного полка», легкоатлетическая эстафета, праздничные программы в парках и салюты. Главная тема — «Единый братский народ, победивший фашизм», сообщили в мэрии.

Источник: Сиб.фм

8 мая.

В мемориальных местах более 300 курсантов заступят в почетный караул «Вахта Памяти». В 22:00 на Монументе Славы пройдёт акция «Свеча памяти».

9 мая.

09:15 — возложение цветов к бюсту маршала Александра Покрышкина.

10:00 — военный парад на площади Ленина с проездом ретротехники.

После парада — шествие «Бессмертного полка» (ожидается до 250 тысяч человек). Затем — легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина. В парках города — праздничная программа «Залпы Победы». В 12:30 на Монументе Славы — митинг и возложение венков.

В концертном зале имени Маяковского — бесплатные показы военно-патриотических фильмов (12:00, 14:00, 16:00).

17:50 — «Победный вальс» на Монументе Славы.

18:00 — концерт на площади Ленина.

21:50 — артиллерийский салют на Михайловской набережной и фейерверки на площади Ленина, Монументе Славы и стадионе «Локомотив».

Все мероприятия направлены на сохранение исторической памяти, отметили организаторы. Приглашаются все желающие. Вход на площадки свободный.

0+.