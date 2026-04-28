Парад, «Бессмертный полк» и салют: программа празднования 9 Мая в Новосибирске

8 мая.
В мемориальных местах более 300 курсантов заступят в почетный караул «Вахта Памяти». В 22:00 на Монументе Славы пройдёт акция «Свеча памяти».
9 мая.
09:15 — возложение цветов к бюсту маршала Александра Покрышкина.
10:00 — военный парад на площади Ленина с проездом ретротехники.
После парада — шествие «Бессмертного полка» (ожидается до 250 тысяч человек). Затем — легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина. В парках города — праздничная программа «Залпы Победы». В 12:30 на Монументе Славы — митинг и возложение венков.
В концертном зале имени Маяковского — бесплатные показы военно-патриотических фильмов (12:00, 14:00, 16:00).
17:50 — «Победный вальс» на Монументе Славы.
18:00 — концерт на площади Ленина.
21:50 — артиллерийский салют на Михайловской набережной и фейерверки на площади Ленина, Монументе Славы и стадионе «Локомотив».
Все мероприятия направлены на сохранение исторической памяти, отметили организаторы. Приглашаются все желающие. Вход на площадки свободный.
