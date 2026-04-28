Пермский край полностью подготовился к сезону лесных пожаров

Власти Пермского края сообщили о завершении подготовки к лесопожарному сезону. Этот вопрос обсудили на заседании регионального правительства 28 апреля.
Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в регионе выстроена система быстрого обнаружения возгораний и оперативного реагирования. По его словам, регулярно обновляется специализированная техника, ведется обустройство лесных территорий и организован постоянный контроль за ситуацией.
Как рассказал вице-премьер и министр природных ресурсов Дмитрий Беланович, подготовка велась совместно с экстренными службами, лесничествами и другими организациями. Лесопожарный сезон уже стартовал 27 апреля в южных и центральных районах, а на севере он начнется с 8 мая.
Для борьбы с пожарами сформированы значительные силы: более 5,5 тысячи человек и свыше 2 тысяч единиц техники. За ситуацией следят в круглосуточном режиме, в том числе с помощью системы видеонаблюдения «Лесохранитель» и авиационных подразделений, которые патрулируют труднодоступные территории.
В лесах также проведены профилактические работы — расчищены просеки, созданы минерализованные полосы и противопожарные разрывы общей протяженностью около 6 тысяч километров. Дополнительно устанавливаются информационные щиты и обустраиваются зоны отдыха.
Специалисты прошли учения и тренировки: отработаны действия при тушении пожаров, защите населенных пунктов и взаимодействии служб. Сотрудники авиационной пожарной службы выполнили тренировочные прыжки и спуски с вертолетов.
По итогам прошлого года в крае произошло 32 лесных пожара, большинство из которых удалось ликвидировать в первые сутки. Власти рассчитывают сохранить такую эффективность и в текущем сезоне.