На конкурсе «Золотое кольцо 60» выберут лучшие работы в пяти номинациях

Прием работ на фотоконкурс, посвященный 60-летию Золотого кольца, стартовал 28 апреля и продлится до 31 августа этого года включительно. Авторов лучших фотографий выберут в пяти номинациях, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Развитие внутреннего туризма в РФ отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В перечень номинаций вошли: «Архитектурная доминанта», «Природное Золотое кольцо», «Городские истории», «Гастрономические чудеса», «Люди Золотого кольца». В каждой категории выберут четырех победителей, которые получат призы за лучшее зимнее, весеннее, летнее или осеннее фото. Их имена станут известны 28 сентября 2026 года.
Кроме того, по итогам конкурса будет сформирована интерактивная карта с фотографиями самых впечатляющих мест обновленного Золотого кольца, которая станет ориентиром для планирования будущих поездок. Подробные условия и форма для подачи заявки размещены на сайте золотоекольцо60.рф.
Напомним, что легендарному туристическому маршруту в 2027 году исполнится 60 лет. В преддверии юбилейной даты Золотое кольцо объединило еще 49 новых населенных пунктов в семи регионах России. Впервые в него вошли территории Нижегородской и Тверской областей, а также национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.