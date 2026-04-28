В Кисловодске модернизировали комплекс сортировки ТКО

Это позволило уменьшить объемы захоронения отходов.

Комплекс сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Кисловодске оснастили новым оборудованием в целях реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Это позволило повысить долю отбора «полезных» фракций для дальнейшей переработки и уменьшить объемы захоронения отходов, сообщили в правительстве Ставропольского края.

«Мы существенно обновили оборудование. Комплекс оснащен новыми кабинами сортировки, поэтапно заменены подающие и сортировочные конвейеры, в линию включен более мощный сепаратор, приобретены современные прессы. Это позволило повысить качество отбора и объема перерабатываемых фракций. Производительность объекта после модернизации составляет порядка 120 тысяч тонн ТКО в год», — рассказал генеральный директор компании «ЖКХ» Геннадий Ртищев.

Кисловодский комплекс сортировки работает более семи лет, принимая весь объем твердых коммунальных отходов из города-курорта и прилегающих населенных пунктов. Сортировка ТКО подразумевает разделение отходов на основные фракции: несколько видов пластика, стекло, металл, бумагу и картон. Отобранные отходы направляют на переработку.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.