За что подали в суд на уехавшую в Испанию Елену Исинбаеву?

Коммунальные услуги в России спортсменка не оплачивает третий год, ранее ФНС выставляла ей крупные счета.
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева может предстать перед судом. С иском к ней обратились сразу несколько коммунальных служб. По данным Shot, претензии к спортсменке предъявили на сумму 440 тысяч рублей. Она не расплатилась за содержание двух квартир в России, не внесла взносы за капремонт и накопила долг за водоснабжение.
43-летняя уроженка Волгограда в настоящее время проживает с мужем и детьми в Испании. Как выяснилось, коммунальные услуги она не оплачивает третий год. Также счёт ей выставила ФНС — налогов Исинбаева не доплатила на сумму 920 тысяч рублей и ей может грозить блокировка счетов в России.
Ситуация повторяется — ровно год назад, в конце апреля 2025 года налоговая служба уже выставляла спортсменке крупные счета. Тогда ее долг равнялся 1,1 млн рублей.
Годом ранее, в 2024-м олимпийская чемпионка была должна ФНС почти 466 тысяч. А прежде, в 2023-м, с ней судилась мэрия Волгограда — из-за двух парковочных мест в многоэтажке в Центральном районе города.
С мэрией Исинбаева рассчиталась. Расплатилась и с ФНС — оба раза. Однако этот опыт ее, похоже, ничему не научил, и она вновь погрязла в долгах.