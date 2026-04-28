За что подали в суд на уехавшую в Испанию Елену Исинбаеву?

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева может предстать перед судом. С иском к ней обратились сразу несколько коммунальных служб. По данным Shot, претензии к спортсменке предъявили на сумму 440 тысяч рублей. Она не расплатилась за содержание двух квартир в России, не внесла взносы за капремонт и накопила долг за водоснабжение.