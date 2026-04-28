В Белгородской области обновят дорогу до села Подвислого

Участок автодороги регионального значения Великомихайловка — Подвислое отремонтируют в Новооскольском округе Белгородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта составляет 2,8 км, сообщили в региональном министерстве автомобильных дорог и транспорта.
Участок начинается в селе Великомихайловка, а заканчивается в селе Подвислом возле поворота на хутор Красная Каменка. Дорога имеет важное значение для местных жителей, так как соединяет населенные пункты между собой. Ремонт участка этой трассы позволит улучшить транспортное сообщение и повысить безопасность движения.
В ходе работ специалисты обновят дорожное полотно, укрепят обочины, отремонтируют трубы, обустроят тротуар, установят знаки и сигнальные столбики, а также нанесут разметку. Ремонт планируется завершить к концу июня.
Отметим, что всего в этом году при поддержке национального проекта в Белгородской области планируется привести в нормативное состояние 64 участка дорог общей протяженностью свыше 156 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.