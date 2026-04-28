На юге Красноярского края с помощью беспилотников выявили 1,7 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

45 участков общей площадью 1,7 тыс. га обследовали с помощью беспилотников. Такие проверки провели в Ермаковском, Идринско-Краснотуранском, Каратузском, Курагинском, Минусинском и Шушенском округах. Дроны позволяют быстрее обследовать сельхозугодья и выявлять признаки неиспользования земель: зарастание сорной растительностью, сухостоем и захламление отходами. По данным Россельхознадзора, такие обследования нужны для того, чтобы вернуть неиспользуемые участки в сельскохозяйственный оборот, а также снизить риск пожаров. Особую опасность представляют земли, покрытые сухой травой и расположенные рядом с населенными пунктами, садовыми товариществами или лесами.