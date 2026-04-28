Открытый финал надежды. Театр «Грань» представил премьеру «Мой бедный Марат»

Выбрать пьесу Алексея Арбузова в канун 9 мая — шаг почти тривиальный.

Выбрать пьесу Алексея Арбузова в канун 9 мая — шаг почти тривиальный. Прекрасная драматургия, выдержавшая десятки лет и сотни постановок, редко подводит. Однако «Грань» и режиссер Светлана Заграфова в творческом тандеме (хоть и не указанном в афише, но стиль не скроешь) с худруком театра Денисом Бокурадзе сумели разглядеть в этой военной истории смысл, который зритель улавливает не сразу. А уловив — вздрагивает.

Потому что главное здесь не про «любовь и блокаду», а про страшное искушение, которое встает перед каждым, кто пережил войну и победил. Искушение самому стать похожим на врага — ожесточиться, привыкнуть ко лжи во имя «большого дела», разучиться прощать и верить. Спектакль театра «Грань» тихо и жестко напоминает: победа не имеет смысла, если мы наследуем ошибки тех, кого победили.

А теперь, собственно, о самом спектакле. Когда зал погружается в полумрак, а на аскетичной сцене остаются лишь серые стены да трое продрогших подростков в коричневых одеждах, невольно ловишь себя на мысли: эта история — не о памятной дате из учебника, а о настоящем.

1942 год. Блокадный Ленинград. В промерзшей и покинутой всеми квартире случайно встречаются трое — Марат, Лика и Леонидик. Это история не о масштабе битв, они лишь доносятся с воем воздушной тревоги, а о человеке в эпицентре катастрофы.

И невольно, глядя на сцену, проводишь параллели с СВО, где слово «герой» перестало быть газетным штампом, а «потеря» становится повседневной. Персонажи спектакля — наши ровесники из героического времени. Их чувствам, страстям и слабостям верим…

Марат не хочет быть третьим лишним и уходит на фронт. Леонидик мечется между трусостью и попыткой быть настоящим мужчиной. Лика разрывается между любовью, жалостью и данными обещаниями. Где проходит здесь грань между черствостью и самопожертвованием? Можно ли солгать во спасение? Постановка не дает готовых ответов, мучительно честно проживая каждую ошибку героев. И сегодня не эти ли вопросы являются главными в разговорах «за ленточкой» и в тылу?

Сценограф и художник по костюмам Урсула Берг создала «говорящий» мир. Серые стены — символ ужасающего блокадного быта. Костюмы в выцветших коричневых тонах — не отсылка к «ретро», а слепок души, в которой выцвели все краски.

Постановка театра «Грань» — камерная, почти домашняя, но от этого не менее разрушительная и одновременно созидательная по силе эмоций.

Но главное «действующее лицо» здесь — свет (художник Евгений Ганзбург). Огромный круг на заднике меняет окрас в зависимости от происходящего на сцене. В моменты надежды и юношеской влюбленности он залит солнечным светом. Когда героев накрывает отчаяние послевоенной рутины, становится серебристо-холодным. А в роковые минуты отчуждения круг напоминает вид Земли из космоса: иллюзорно-далекой, на которой кипят такие же нелепые и крошечные людские страсти.

Главная удача спектакля — полное отсутствие пафоса. Молодые актеры (Анастасия Колодина, Ильдар Насыров, Матвей Мельников, Максим Смирнов, Вера Федотова) проживают чужую боль кожей. Им удалось не просто дотянуться до текста, а пропустить через себя судьбы своих ровесников военного времени.

Напомним, что в истории этой пьесы Арбузова были легендарные версии: в 1965 году Анатолий Эфрос выпустил спектакль в «Ленкоме» с Александром Збруевым в роли Марата. А в 2024 году в петербургском театре «Мастерская» режиссер Александр Баргман создал почти четырехчасовую версию спектакля, фокусируясь на памяти и «блокаде на счастье». Постановка театра «Грань» — камерная, почти домашняя, но от этого не менее разрушительная и одновременно созидательная по силе эмоций.

Если вы ищете в театре зрелищ или легкой мелодрамы — это не сюда. Если хотите увидеть, как сегодняшняя молодежь разговаривает с эхом войны, как режиссерски решается тема выживания души в нечеловеческих условиях — «Мой бедный Марат» вас не отпустит. И главное, о чем он заставляет задуматься: победив врага, нужно ли становиться на него похожим? Или все-таки «даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала»? Кстати, эта фраза Марата — не просто слоган. Это завещание.