Открытый финал надежды. Театр «Грань» представил премьеру «Мой бедный Марат»

Если вы ищете в театре зрелищ или легкой мелодрамы — это не сюда. Если хотите увидеть, как сегодняшняя молодежь разговаривает с эхом войны, как режиссерски решается тема выживания души в нечеловеческих условиях — «Мой бедный Марат» вас не отпустит. И главное, о чем он заставляет задуматься: победив врага, нужно ли становиться на него похожим? Или все-таки «даже за день до смерти не поздно начать жизнь сначала»? Кстати, эта фраза Марата — не просто слоган. Это завещание.