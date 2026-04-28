В Калининграде Госавтоинспекция вышла на борьбу с незаконной тонировкой автомобилей

В отношении нарушителей составлены протоколы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде Госавтоинспекция провела рейд по контролю за тонировкой автомобилей. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Как подчеркнули в Госавтоинспекции, излишняя тонировка создает прямую угрозу безопасности дорожного движения, ограничивая обзорность в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

По итогам рейда в отношении водителей, управлявших автомобилями с тонированными стеклами, составлены административные материалы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. За управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует правилам, установлен штраф в 500 рублей.

При этом правоохранители обратили особое внимание на тех нарушителей, которые уже получали требования о снятии тонировки, но не исполнили их. В отношении таких водителей дополнительно составлены административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). За это злоумышленникам грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

В Госдуме устранили лазейку, позволявшую водителям ездить с незаконной тонировкой.

