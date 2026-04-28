В Калининграде Госавтоинспекция вышла на борьбу с незаконной тонировкой автомобилей

При этом правоохранители обратили особое внимание на тех нарушителей, которые уже получали требования о снятии тонировки, но не исполнили их. В отношении таких водителей дополнительно составлены административные материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). За это злоумышленникам грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.