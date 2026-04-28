Гастроэнтеролог назвала мясо для шашлыка, которое не навредит ЖКТ

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Инга Колесник в беседе с NEWS.ru назвала мясо для шашлыка, которое не навредит желудочно-кишечному тракту (ЖКТ).
Переедание мяса, жирных блюд, соусов и алкоголя может испортить отдых неприятными симптомами со стороны желудка и кишечника. Шашлык сам по себе допустим — важно лишь, какое мясо выбрать и сколько съесть.
По словам эксперта, лучше всего усваиваются курица, индейка, нежирная рыба и постная говядина. Сложнее перевариваются свинина (особенно жирные части), баранина, а также колбасы и купаты.
Колесник отметила, что жирные маринады с майонезом, подгоревшая корочка, большие порции и алкоголь ухудшают усвоение мяса. По её словам, лучше мариновать шашлык в йогурте, лимонном соке и специях, не пережаривать мясо и контролировать порции.
