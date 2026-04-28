На Дону в реестр субъектов креативных индустрий вошли 100 предпринимателей

Его запустило министерство экономического развития региона в начале марта 2026 года.

Первая сотня предпринимателей Ростовской области включена в реестр субъектов креативных индустрий. Его работа отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Реестр запустило министерство экономического развития региона в начале марта 2026 года. По количеству включенных в него субъектов Ростовская область входит в пятерку среди ведущих регионов страны. Участниками реестра уже стали такие компании, как «Семикаракорская керамика», мастерская художественного стекла Игнатовых, «Вебпрактик», издательство «Геодом».

«Создание реестра — это фундамент для выстраивания системной работы с креативными индустриями в регионе. Он даст нам полную картину: сколько компаний работает в этой сфере, чем именно они занимаются, какие продукты создают. Только обладая такой информацией, мы можем предлагать бизнесу действительно востребованные меры поддержки — точные, адресные и ориентированные на реальные потребности рынка», — отметил первый заместитель губернатора Дона Алексей Господарев.

Участниками реестра креативных индустрий могут стать как индивидуальные предприниматели и организации, так и самозанятые, ведущие деятельность в сфере креативных (творческих) индустрий на территории донского региона. Среди обязательных критериев — отсутствие задолженности по налогам и сборам, ограничений, предусмотренных законодательством (процедуры банкротства, ликвидации и др.). При соблюдении этих требований необходимо направить заявку в адрес минэкономразвития региона.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.