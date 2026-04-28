Микрофинансовую компанию оштрафовали за давление на жительницу Перми

В Перми судебные приставы привлекли к ответственности столичную микрофинансовую организацию за нарушение прав местной жительницы. Компании назначили штраф в размере 300 тысяч рублей за незаконные методы взыскания долгов и психологическое давление.
Поводом для проверки стало обращение пермячки, которая пожаловалась на действия взыскателей в отношении ее дочери. В ходе разбирательства выяснилось, что представители компании вышли за рамки закона и начали оказывать давление на родственников заемщицы.
Так, в социальной сети «ВКонтакте» появился пост с фотографией матери должницы. В тексте от ее имени говорилось о тяжелом финансовом положении и содержалась просьба о помощи. Также упоминалось, что ее дочь вынуждена брать займы. Публикация сопровождалась личной информацией женщины и номером телефона для перевода денег.
Сотрудники службы судебных приставов установили, что фейковый аккаунт, с которого разместили запись, был создан с IP-адреса, связанного с данной микрокредитной организацией. Ранее эта компания уже была исключена из реестра субъектов малого и среднего бизнеса по решению Банка России за неоднократные нарушения.