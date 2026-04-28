Суд прекратил дело против Губарева о дискредитации ВС России

Губарев объявил себя «народным губернатором» Донецкой области после захвата 1 марта 2014 года протестующими здания областной государственной администрации, однако реальной власти не получил. Служба безопасности Украины возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре его арестовали и отправили в Киев, 7 мая 2014 года Губарева освободили в обмен на передачу ополченцами попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа». В последние годы проживает в России, а с началом СВО отправился в зону боевых действий добровольцем.