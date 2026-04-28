Военного медика из Красноярска поздравил спасённый ею боец

«Про военного медика с позывным “Нитрат” мы рассказывали 8 марта. Оставив 5-летнюю дочь с мужем, Мария подписала контракт и отправилась в зону СВО. Служила в мотострелковом полку. Каждый день она оказывала первую медицинскую помощь бойцам и спасала жизни. Именно она в самый нужный момент помогла бойцу с позывным “Тихоход”, но после того как он попал в госпиталь, связь между ними была потеряна», — рассказали в сообществе.