Строительство стадиона в центре Воронежа обойдется почти в 20 млрд рублей

Власти официально запустили процедуру поиска концессионера для строительства объекта «Центральный стадион ФК “Факел” на улице Студенческой, 17 в центре Воронежа. Об этом “РГ” рассказали в правительстве региона. Инициатором проекта в документах указано ООО “СтройИнжиниринг”, однако после публикации предложения у других компаний будет 45 дней, чтобы заявить готовность участвовать в конкурсе на тех же условиях.
Министерство физкультуры и спорта Воронежской области уже признало возможным заключение концессионного соглашения на предложенных условиях. Заявки от потенциальных участников будут принимать в ведомстве.
По проекту концессионного соглашения, новый стадион должен стать объектом регионального значения. Его проектная мощность — не менее 24 018 посетителей, общая площадь — почти 83 тысячи квадратных метров. В состав объекта также войдут три билетные кассы, камера хранения, контрольно-пропускной пункт и котельная.
Срок действия концессионного соглашения предлагается установить на 96 месяцев. Строительство должно занять 36 месяцев с даты начала работ, а прогнозный ввод объекта в эксплуатацию указан на 1 июля 2029 года. Право собственности на стадион будет принадлежать Воронежской области, а концессионер за счет собственных или привлеченных денег должен построить объект и затем эксплуатировать его.
Расчетная стоимость строительства указана в размере 19,85 миллиарда рублей. Капитальный грант рассчитан как 80% расчетной стоимости. Объем инвестиций, который должен обеспечить концессионер, — 4,12 миллиарда рублей, из них 3,37 миллиарда рублей предполагается привлечь по соглашению о финансировании.
Кроме того, проект предусматривает плату концедента концессионеру в 2029—2034 годах. Максимальные суммы: 1,13 миллиарда рублей в 2029 году, 1,9 миллиарда рублей в 2030-м, 1,77 миллиарда рублей в 2031-м, 1 миллиарда рублей в 2032-м, 526,5 миллионов рублей в 2033-м и 263,2 миллиона рублей в 2034-м. Размер платежей может корректироваться в зависимости от ключевой ставки Банка России относительно прогнозного уровня 15% годовых.
Концессионер должен будет предоставить обеспечение исполнения обязательств: 100 миллионов рублей на период до ввода стадиона в эксплуатацию и 25 миллионов рублей после ввода — до прекращения соглашения. Обеспечение может быть оформлено банковской гарантией, страхованием ответственности или залогом прав по банковскому вкладу.
Губернатор Александр Гусев ранее пояснял, что регион рассматривает концессию как способ снизить первичную нагрузку на бюджет: потенциальный инвестор на первом этапе берет финансирование строительства на себя.
Строительство нового стадиона власти объясняют стратегическим значением футбола для региона. По словам губернатора, в Воронежской области футболом занимаются более 50 тысяч человек, из них свыше 26 тысяч — дети, а заполняемость матчей «Факела» стабильно превышает 85−90%.