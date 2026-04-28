Более 40 километров дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде за год

Он также напомнил, что в 2025 году в Нижнем Новгороде выполнили более 240 тыс. кв. метров ямочного и карточного ремонта дорог, что на 43% больше по сравнению с годом ранее. На эти цели направили более 530 млн руб. «Если учитывать такие проекты, как “Вам решать!”, то общий объем ямочного и карточного ремонта приближается к 300 тыс. кв. м.», — отметил Юрий Шалабаев. По его словам, в 2026 году объем ямочного и карточного ремонта в Нижнем Новгороде сохранится.