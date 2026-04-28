Красноярцам рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в преддверии майских праздников напомнили, как правильно выбрать мясо и приготовить шашлык без вреда для здоровья. Эксперты отмечают, что основа хорошего шашлыка — качественное и свежее мясо. Самым популярным вариантом остается свинина: лучше выбирать шею, корейку или лопатку — благодаря небольшой прослойке жира мясо получится сочным. Говядина требует более длительного маринования и стоит дороже, а баранина и курица считаются более легкими для пищеварения. При этом для куриного шашлыка лучше подходят крылья и ножки, так как грудка может быть сухой. Главное правило — использовать охлажденное, а не замороженное мясо. Свежий продукт имеет упругую структуру, ровный розовый или красный цвет, без слизи, потемнений и резкого запаха. Покупать мясо рекомендуется в проверенных магазинах или на рынках с ветеринарными документами. Не менее важно правильно замариновать мясо. Куски должны быть одинакового размера, чтобы равномерно прожариваться. Классический маринад включает соль, перец и лук, но допускается использование специй, уксуса, кефира или лимонного сока. Курицу достаточно мариновать 1−2 часа, свинину — 3−5 часов, а говядину и баранину — от 6 часов и дольше. [caption id= «attachment_314217» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Алёна Мячева, архив gnkk.ru[/caption] Жарить шашлык следует на углях с равномерным жаром, а не на открытом огне. В среднем приготовление занимает 15−25 минут. Готовность можно определить по соку: прозрачный — мясо готово, розовый — ещё нет. При этом специалисты предупреждают, что подгоревшая корочка содержит канцерогены, а плохо прожаренное мясо может стать причиной отравления. Тем, кто выбирает готовый полуфабрикат, советуют обращать внимание на упаковку, состав и срок годности. Наиболее качественными считаются продукты категорий А и Б с высоким содержанием мышечной ткани. Лучше избегать шашлыка «на развес» — специи могут скрывать признаки несвежего мяса. В лабораториях мясную продукцию проверяют по ряду показателей, включая наличие бактерий, антибиотиков и токсичных веществ. Однако при нарушении условий хранения даже качественный продукт может стать опасным. Напомним, что ранее красноярцам напомнили о правилах приготовления еды на мангале или в жаровне.