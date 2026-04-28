2,8 тысячи тонн кормов для животных отправили из Ростовской области в Турцию

Россельхознадзор не нашел нарушений в 2,8 тысячи тонн кормов для животных, отправленных из Ростовской области в Турцию.

Источник: Комсомольская правда

С 20 по 24 апреля в морских пунктах пропуска Ростовской области досмотрели и оформили 2,8 тысячи тонн кормов растительного происхождения для животных. Это был подсолнечный шрот. Всю продукцию отправили на экспорт в Турцию. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора по Ростовской области.

Специалисты отобрали пробы кормов и провели лабораторные исследования. Проверка должна была подтвердить, что продукция соответствует требованиям страны-получателя.

В итоге нарушений ветеринарного законодательства при проверке не выявили. Продукция была признана безопасной и пригодной к вывозу.

