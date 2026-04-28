Подростку сломали челюсть во время уроков, мать подала в суд на калининградскую школу и рассказала о хамстве директора

В Калининграде школьнику сломали челюсть во время урока, когда в классе не было учителя. Мальчик получил тяжёлую травму с серьёзными последствиями, после чего из-за травли был вынужден уйти из школы. Разбирательства длятся уже более двух лет. Об этом «Клопс» рассказала мать подростка Татьяна Владимировна.
Открытый перелом с одного удара.
Тогда Денису (имя изменено) было 16 лет. Сам инцидент произошёл чуть больше двух лет назад, но близкие парня до сих пор не отпустили ситуацию и пытаются привлечь школу. В тот день, во время урока, на котором почему-то не было педагога, подростки вышли в коридор «поговорить». Один из учеников ударил её сына.
«Он не ожидал удара — разговаривал в этот момент. Как объяснили врачи, то, что рот был открыт, повлияло на степень травмы. С одного удара произошёл открытый перелом челюсти», — рассказала собеседница «Клопс».
Татьяна как раз подъезжала к школе, чтобы забрать сына на очередной приём у невролога — у мальчика с двух лет мигрени. И тут ей позвонила классная: «Денису стало плохо, заберите его домой. Он упал и сломал челюсть».
Татьяна разволновалась и потребовала: «Вызывайте скорую!» Когда примчалась в школу, увидела, что нижняя челюсть у сына съехала вбок, а в рту торчит сломанная кость. Говорить мальчик не мог.
«Я буквально вынудила сотрудников вызвать ему скорую помощь: “Вызывайте, я отсюда никуда не уеду!” А меня уверяли, что он отлежится и всё будет нормально», — вспоминает Татьяна Владимировна.
Похудел на 14 килограмм.
Школьника госпитализировали в Детскую областную больницу. Перелом был открытый, со смещением отломков. Денису зафиксировали челюсть специальными конструкциями. Он испытывал такую боль, что первые четыре дня не мог даже пить воду. За время, проведённое в больнице, он похудел на 14 килограмм.
"Ему должны были вставить в рот специальную трубку, через которую можно питаться, но это не смогли сделать. Сын страшно мучился, стонал, писал мне из больницы страшные сообщения. У него и раньше были головные боли, Дениса иногда рвало из-за мигреней. В больнице ему сказали, что если его будет рвать, он захлебнётся. Мысли об этом стали кошмаром, а у него превратились в фобию.
Я читала его сообщения и рыдала! Я реально боялась за его жизнь и психическое состояние.
Врачи пошли мне навстречу и пускали к сыну в любое время — рано утром или поздно вечером. Я сидела с ним, успокаивала. Сама так переживала, что потеряла аппетит и едва не слегла с сердечным приступом — меня откачивала реанимационная бригада скорой", — с ужасом вспоминает те страшные дни калининградка.
«Больше я в школу не пойду».
Подросток провёл в больнице около трёх недель, а после возвращения в школу столкнулся с травлей со стороны одноклассников.
"Денис ходил в школу с этими конструкциями. Он не мог говорить, приходил на уроки просто слушать, чтобы не пропускать занятия.
Сначала он возвращался домой и плакал.
А потом признался, что его считают предателем, травят, потому что не сказал, что сам ударился! Он каждый день выслушивал эти оскорбления и унижения, был подавлен, в отчаянии. Не мог ответить сверстникам, не мог постоять за себя. А потом просто сказал: «Больше я в школу не пойду»", — голос мамы дрожит. Она добавляет, что сын скромный и мнительный парень.
«Сдохнет так сдохнет — не наша проблема».
Татьяна вспоминает, что за две недели до ЧП у неё произошёл конфликт с администрацией школы. Мама мальчика пришла пообщаться с учителями сына из-за проблем с оценками Дениса и организацией занятий. Не работал элжур, поздно появлялись домашние задания, в журнале стояли пропуски уроков английского. Оказалось, что несколько месяцев Денис посещал занятия не в своей группе, но никто ему об этом не сказал.
«У меня были также вопросы, связанные с физкультурой. Сын с двух лет страдает мигренями, у него есть определённые ограничения, ему бывает плохо даже из-за погоды. Для обсуждения ситуации я попросила собрать встречу с директором и педагогами», — рассказывает мама мальчика.
По словам Татьяны Владимировны, разговор прошёл на повышенных тонах: директор не давала ей высказаться и позволяла себе грубость и хамство, а в конце и вовсе довела мать до истерики.
Она называла меня на «ты», не давала мне сказать слова. Говорила: «Рот свой закрой».
А что касается физкультуры, вообще прозвучало: «Пусть бегает и прыгает. Сдохнет так сдохнет, это не наша проблема». Как я заметила, даже другие педагоги были обескуражены такой манерой общения своего руководителя, а я была просто в шоке", — утверждает женщина.
Встреча длилась около полутора часов. В конце разговора Татьяна рыдала, у неё был нервный срыв. По её словам, было ощущение, будто поговорила с «хабалкой в трамвае», а не с директором.
«В конце мне подсунули документ, который попросили подписать. Там написали, что я не интересуюсь ребёнком, что я плохая мать — я была просто разбита и уничтожена. Я не понимала, как вообще могли довести ситуацию до такого абсурда», — с дрожью в голосе вспоминает мать.
Сыну сломали жизнь.
Эта травма и отношение руководства школы, как убеждена мама, сломали сыну жизнь. Денис собирался поступать в институт, но не выдержал травли, не нашёл поддержки в лице дирекции и не доучился в 11-м классе несколько месяцев. Сейчас он работает. Стресс серьёзно подорвал его физическое и психическое здоровье, появились фобии.
Татьяна Владимировна утверждает, что после произошедшего директор школы не связалась с ней и не принесла извинений. Она ни разу не поинтересовалась самочувствием ученика, хотя информацию из больницы передали в полицию, а сама мама Дениса написала заявление.
Я только знаю, что директор говорила: «Мне за это ничего не будет».
У неё есть привилегированные родственники в Калининградской области, которые способны решать проблемы", — вздыхает мама Дениса.
Между тем конфликт в школе до сих пор оборачивается для парня серьёзными последствиями. От удара у Дениса раскололся зуб, который ещё предстоит лечить. В больнице сказали, что если придётся удалять зуб мудрости, то челюсть придётся снова ломать — этого не избежать. Из-за травмы она разъехалась, и вскоре молодому человеку нужно будет ставить брекеты.
Жалобы ничего не дали.
Как пояснил адвокат Татьяны и её сына Александр Бурмистров, в отношении 17-летнего мальчика, который ударил Дениса, возбудили уголовное дело. В суде произошло примирение сторон — Татьяне и Денису принесли извинения, родители подростков договорились о компенсации, и семье выплачивают её согласно договорённости. А вот наказать школу до сих пор не удалось.
«Здоровью мальчика был причинён вред средней тяжести. От школы не последовало никаких извинения по сегодняшний день. В министерство образования написано повторное заявление, поступил ответ относительно того, чтобы провести в этой части проверку. Обратились также в прокуратуру Калининградской области с просьбой провести проверку. Пока ответов нет. Сейчас обратились в суд с исковым заявлением к школе о взыскании морального вреда», — пояснил адвокат Александр Бурмистров.
На сайте районного суда Калининграда указана информация о том, что иск Татьяны и её сына к школе зарегистрирован. Истцы требуют от школы по 500 тысяч рублей в пользу ребёнка и мамы в качестве компенсации морального вреда.
Получить комментарии в школе не удалось.
Журналист редакции «Клопс» несколько раз звонил в школу, где учился мальчик, чтобы получить комментарии у директора. Секретарь уточнила, о чём идёт речь, и пообещала передать руководителю. После этого с редакцией никто не связался, дозвониться по номеру приёмной больше не удалось.