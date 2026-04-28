Автобусы массово изменят маршруты с 1 мая в Арзамасе

С первого мая текущего года пригородные автобусные сообщения Арзамаса будут интегрированы в новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) города. Информацию об этом предоставили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
Данные нововведения коснутся ТПУ-1, расположенного на территории железнодорожной станции Арзамас-1, и ТПУ-2, находящегося возле станции Арзамас-2. Целью этих изменений является повышение качества транспортного обслуживания как для местных жителей, так и для приезжих.
Ожидается, что благодаря этому пассажиры смогут более оперативно осуществлять пересадки между автобусами, пригородными электричками и поездами дальнего следования.
Важно отметить, что изменения коснутся также нумерации и названий пригородных маршрутов.
С ТПУ-1 будут отправляться следующие автобусные маршруты:
№ 203 «Арзамас — с. Пятницы».
№ 204 «Арзамас — д. Малое Туманово».
№ 205 «Арзамас — с. Водоватово».
№ 207 «Арзамас — с. Новый Усад».
№ 213 «Арзамас — р.п. Выездное (ул. Сельхозтехника)».
№ 217 «Арзамас — с. Каменка».
№ 218 «Арзамас — с. Булдаково (через село Четвертаково)».
№ 222 «Арзамас — с. Пушкарка (через села Васильев Враг и Шатовка)».
№ 233 «Арзамас — д. Пиявочное».
№ 238 «Арзамас — с. Селема (через село Каменка)».
№ 242 «Арзамас — с. Кичанзино».
От ТПУ-2 будут осуществляться перевозки по следующим маршрутам:
№ 210 «Арзамас — с. Морозовка».
№ 219 «Арзамас — с. Казаково».
№ 220 «Арзамас — с. Хватовка».
№ 223 «Арзамас — с. Ломовка».
№ 224 «Арзамас — д. Бебяево».
№ 226 «Арзамас — с.п. Пошатово».
№ 227 «Арзамас — с. Медынцево».
№ 243 «Арзамас — д. Березовка».
№ 249 «Арзамас — с. Наумовка (через деревню Меньщиково)».
№ 251 «Арзамас — с. Протопоповка».
