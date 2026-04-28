Автобусы массово изменят маршруты с 1 мая в Арзамасе

С первого мая текущего года пригородные автобусные сообщения Арзамаса будут интегрированы в новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) города. Информацию об этом предоставили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Данные нововведения коснутся ТПУ-1, расположенного на территории железнодорожной станции Арзамас-1, и ТПУ-2, находящегося возле станции Арзамас-2. Целью этих изменений является повышение качества транспортного обслуживания как для местных жителей, так и для приезжих.

Ожидается, что благодаря этому пассажиры смогут более оперативно осуществлять пересадки между автобусами, пригородными электричками и поездами дальнего следования.

Важно отметить, что изменения коснутся также нумерации и названий пригородных маршрутов.

С ТПУ-1 будут отправляться следующие автобусные маршруты:

№ 203 «Арзамас — с. Пятницы».

№ 204 «Арзамас — д. Малое Туманово».

№ 205 «Арзамас — с. Водоватово».

№ 207 «Арзамас — с. Новый Усад».

№ 213 «Арзамас — р.п. Выездное (ул. Сельхозтехника)».

№ 217 «Арзамас — с. Каменка».

№ 218 «Арзамас — с. Булдаково (через село Четвертаково)».

№ 222 «Арзамас — с. Пушкарка (через села Васильев Враг и Шатовка)».

№ 233 «Арзамас — д. Пиявочное».

№ 238 «Арзамас — с. Селема (через село Каменка)».

№ 242 «Арзамас — с. Кичанзино».

От ТПУ-2 будут осуществляться перевозки по следующим маршрутам:

№ 210 «Арзамас — с. Морозовка».

№ 219 «Арзамас — с. Казаково».

№ 220 «Арзамас — с. Хватовка».

№ 223 «Арзамас — с. Ломовка».

№ 224 «Арзамас — д. Бебяево».

№ 226 «Арзамас — с.п. Пошатово».

№ 227 «Арзамас — с. Медынцево».

№ 243 «Арзамас — д. Березовка».

№ 249 «Арзамас — с. Наумовка (через деревню Меньщиково)».

№ 251 «Арзамас — с. Протопоповка».

Ранее более 40 нарушений выявили в автобусах № 88 в Нижнем Новгороде.