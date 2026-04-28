На 134 дорогах в Самаре пересмотрят схему движения

В Самаре хотят пересмотреть схемы движения на 134 дорогах. Подрядчика, который разработает проекты организации дорожного движения, уже нашли. Информация об этом размещена на госзакупках.
«Работы необходимо выполнить для повышения безопасности дорожного движения, снижения предпосылок возникновения ДТП, оптимизация условий движения транспорта», — говорится в аукционной документации.
Работы нужно выполнить до 1 декабря 2026 года для участков улиц Новомайская, Днепровская, Мирная, Цеховая и многих других в разных районах города.
Максимальная цена аукциона составляла более 6,3 миллионов рублей. На него подали 10 заявок, но две позже отозвали. Победителем признали участника, который готов выполнить работы за 1,9 миллионов рублей. Что это за компания, пока не разглашают.