В 2026 году из Башкирии отправили за рубеж свыше 60 тонн меда

Свыше 60 тонн меда отправили за рубеж из Республики Башкортостан с начала этого года по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Очередную партию сладкого продукта объемом более 20 тонн на днях экспортировали в Сербию, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Продукцию пчеловодства подготовило одно из уфимских предприятий. Три партии цветочного меда, расфасованные в 200-литровые тары, прошли досмотр специалистами отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и лабораторные исследования.
Отметим, по итогам 2025 года из Башкирии экспортировали 103,7 тонны сладкого продукта, это почти в четыре раза больше, чем годом ранее. В целом производство товарного меда во всех категориях хозяйств в прошлом сезоне составило более 5,6 тыс. тонны (112,2% к уровню предыдущего года).
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.