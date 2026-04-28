В 2026 году из Башкирии отправили за рубеж свыше 60 тонн меда

Продукцию подготовило одно из уфимских предприятий.

Свыше 60 тонн меда отправили за рубеж из Республики Башкортостан с начала этого года по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Очередную партию сладкого продукта объемом более 20 тонн на днях экспортировали в Сербию, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Продукцию пчеловодства подготовило одно из уфимских предприятий. Три партии цветочного меда, расфасованные в 200-литровые тары, прошли досмотр специалистами отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и лабораторные исследования.

Отметим, по итогам 2025 года из Башкирии экспортировали 103,7 тонны сладкого продукта, это почти в четыре раза больше, чем годом ранее. В целом производство товарного меда во всех категориях хозяйств в прошлом сезоне составило более 5,6 тыс. тонны (112,2% к уровню предыдущего года).

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше