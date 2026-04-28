«Она приглянулась мне». Убийцу и насильника нашли спустя 20 лет по ДНК

«Я её задушил, потому, что боялся сесть за изнасилование», — поясняет душегуб сотрудникам полиции мотивы своего чудовищного поступка, совершённого вечером 25 декабря 2004 года.
С того дня прошло 22 года. Мужчина, которому сейчас 46 лет, думал уже, что кара его миновала, но он ошибался. Современные технологии помогли установить его причастность к этому делу. Насильник заключён под стражу. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
ДНК-профиль.
В декабре 2004-го на территории детского сада по проспекту Строителей в Волгодонске прохожие обнаружили тело 23-летней женщины со следами насильственной смерти. Она лежала босая на промёрзшей земле.
Эксперты зафиксировали признаки удушения и сексуального насилия, а также установили, что у погибшей пропали личные вещи: сапоги, серьги, ключи и небольшая сумма денег.
Несмотря на активный первоначальный этап расследования, выйти на след преступника тогда не удалось. Уголовное дело приостановили, а имя злоумышленника осталось неизвестным на долгие годы.
«В ходе планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет региональным управлением СК России совместно с сотрудниками отдела криминалистического сопровождения следствия по Южному федеральному округу Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и сотрудниками органов внутренних дел повторно изучены материалы уголовного дела и вещественные доказательства», — говорится в сообщении ведомства.
Криминалисты заново исследовали все вещественные доказательства, сохранённые с 2004 года. Прогресс в молекулярно-генетической экспертизе позволил выделить полный ДНК-профиль неизвестного с предметов, изъятых на месте убийства. Но как найти его среди десятков тысяч жителей? Следователи выстроили логическую цепочку: раз злодей похитил имущество, он мог быть причастен и к другим кражам того же периода.
Проанализировав архивные дела об имущественных преступлениях в Волгодонске, оперативники сузили круг подозреваемых до двух человек. Сравнительная генетическая экспертиза расставила всё по местам: ДНК с места преступления полностью совпадает с биоматериалом 46-летнего мужчины, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности.
Признание спустя 20 лет.
Фигуранта задержали, он дал подробные признательные показания. По его словам, что в ту зимнюю ночь он шёл по улице пьяным и увидел одинокую молодую девушку.
«Приглянулась она мне. Я её догнал, предложил проводить», — пояснил душегуб сотрудникам полиции.
Потом у него возникли преступные намерения.
«Я к ней начал приставать. Она не захотела», — рассказал он.
Но мужчина, несмотря на отказ, добился своего, чудовищным путём: изнасиловав девушку. А потом испугался, что она на него заявит и задушил её.
Хладнокровие совершённого поступка не ужаснуло душегуба. После того, как жертва перестала дышать, он цинично обокрал её: снял сапоги, серёжки, забрал деньги — 50 рублей и ключи, а потом спокойно скрылся с места преступления.
Сегодня обвиняемый находится под стражей по решению суда. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием).
Срок давности.
Как рассказывал ранее rostov.aif.ru начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Роман Семянов, анализ ДНК — один из наиболее перспективных и быстро прогрессирующих направлений работы. Именно эти исследования сегодня играют ключевую роль в раскрытии преступлений с большим сроком давности.
Какой же срок может грозить за преступление, совершённое больше 20 лет назад? С таким вопросом rostov.aif.ru обратился к адвокату Антону Ключко.
Собеседник редакции пояснил, что ч.2 ст. 105 УК РФ — особо тяжкий состав преступления. Срок давности по этой категории дел составляет 15 лет.
«Это означает, что спустя 15 лет после совершения особо тяжкого преступления, виновное лицо, в случае его установления, будет освобождено от назначенного наказания», — уточнил юрист.
Однако, за совершение преступления по названной статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
«В таком случае применять к виновному или нет сроки давности, будет решать уже судья при рассмотрении дела. Именно поэтому, несмотря на давность события, уголовные дела по преступлениям давно минувших лет всё равно должны возбуждаться и расследоваться», — уточнил Ключко.
Таким образом, разбираться в том, назначать ли наказание фигуранту будут компетентные инстанции. Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием.