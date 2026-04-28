Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму начался прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»

Лучшие проекты получат гранты на развитие бизнеса в размере от 250 тысяч до 1 млн рублей.

Источник: Национальные проекты России

Прием заявок на участие в новом потоке программы «Мама-предприниматель», которая реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», стартовал в Крыму, сообщила заместитель председателя совета министров республики — министр финансов Ирина Кивико. Лучшие проекты, представленные на конкурс, получат гранты на развитие бизнеса в размере от 250 тысяч до 1 млн рублей.

«В прошлом году по итогам участия в федеральной грантовой программе Татьяна Чумакова получила 150 тысяч рублей на развитие швейной мастерской. Подобные результаты подтверждают эффективность программы как инструмента поддержки женского предпринимательства. Для многих участниц это не только путь к получению финансовой помощи бизнесу, но и доступ к обучению, экспертному сопровождению и новым возможностям для роста собственного дела», — отметила Ирина Кивико.

Программа «Мама-предприниматель» предназначена для женщин, воспитывающих детей или находящихся в декретном отпуске, которые уже ведут бизнес или только планируют его запуск. Участницам помогут доработать бизнес-идею, получить базовые знания по ведению дела, найти профессиональную поддержку и повысить шансы на привлечение стартового капитала.

Главное условие участия — наличие перспективной бизнес-идеи. В 2026 году условия стали более гибкими: подать заявку смогут не только начинающие предпринимательницы, но и мамы, чей бизнес к концу года работает не более трех лет. Ранее этот срок был ограничен одним годом. Подать заявку, а также подробнее узнать об этапах конкурса можно на сайте мамапредприниматель.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

