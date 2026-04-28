МВД предупредило о схеме мошенников с рекламой в мобильных играх

В ноябре 2025 года компания по кибербезопасности F6 сообщила, что кибермошенники за первые десять месяцев похитили более 850 млн руб., устанавливая контакт с детьми через онлайн-игры и мессенджеры. По данным экспертов, чаще всего злоумышленники знакомятся с детьми в игровых чатах Minecraft и Roblox, где проще установить контакт без внимания родителей. Затем они переводят общение в мессенджеры, в частности Telegram и Discord, обходя ограничения модерации. Как объяснили в F6, мошенники используют схемы с обещаниями игровой валюты, редких предметов или участия в розыгрышах от блогеров, чтобы получить доступ к данным или деньгам.