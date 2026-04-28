МВД предупредило о схеме мошенников с рекламой в мобильных играх

Мошенники начали размещать в мобильных играх рекламу, при помощи которой обманывают пользователей, получают их личные данные, после чего вымогают деньги. Об этом предупредило управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий в телеграм-канале.
Подобный случай произошел с жительницей Биробиджана, которая, играя в смартфоне, увидела всплывающее окно с рекламой, обещающей легкий заработок в рамках государственной программы. Женщина ввела личные данные, после чего с ней связался псевдоконсультант. «Жертве продемонстрировали фейковую биржу, убедили внести деньги через банкомат, а затем привлечь средства подруги и родственницы для оплаты несуществующего налога», — говорится в сообщении.
В итоге мошенники получили свыше 4 млн руб., на имя подруги были оформлены кредиты, а аккаунт самой потерпевшей на портале «Госуслуги» был взломан.
Киберполиция также предупредила, что в рекламе могут быть любые обещания — заработок, инвестиции, услуги, компенсации, социальная поддержка, — но схема всегда одинаковая. «Переход по ссылке, ввод личных данных, затем звонок и дальнейшее вовлечение в финансовые операции», — сказано в телеграм-посте.
В ноябре 2025 года компания по кибербезопасности F6 сообщила, что кибермошенники за первые десять месяцев похитили более 850 млн руб., устанавливая контакт с детьми через онлайн-игры и мессенджеры. По данным экспертов, чаще всего злоумышленники знакомятся с детьми в игровых чатах Minecraft и Roblox, где проще установить контакт без внимания родителей. Затем они переводят общение в мессенджеры, в частности Telegram и Discord, обходя ограничения модерации. Как объяснили в F6, мошенники используют схемы с обещаниями игровой валюты, редких предметов или участия в розыгрышах от блогеров, чтобы получить доступ к данным или деньгам.
