В Калининграде открыли экотропу «Зелёное сердце города» — 8,7 км от сквера Шиллера до ЦПКиО

Маршрут включает 125 ключевых точек: объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории (ООПТ), а также уникальные растения — экзотические лианы и акации, ареал которых охватывает Америку и Азию. Некоторые деревья — реликтовые, их возраст превышает 100 лет. Замминистра природных ресурсов и экологии Юрий Салюк отметил, что проект создан совместно с учёными БФУ им. И. Канта и активными жителями города.