В Калининграде открыли экотропу «Зелёное сердце города» — 8,7 км от сквера Шиллера до ЦПКиО

Источник: Янтарный край

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области представило первый экологический туристический маршрут «Зелёное сердце города». Он создан при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие» и пролегает от сквера Шиллера до Центрального парка культуры и отдыха. Протяжённость — 8,7 км, пешая прогулка занимает около 3−4 часов.

Маршрут включает 125 ключевых точек: объекты культурного наследия, особо охраняемые природные территории (ООПТ), а также уникальные растения — экзотические лианы и акации, ареал которых охватывает Америку и Азию. Некоторые деревья — реликтовые, их возраст превышает 100 лет. Замминистра природных ресурсов и экологии Юрий Салюк отметил, что проект создан совместно с учёными БФУ им. И. Канта и активными жителями города.

«Проходя по этим 125 точкам, даже коренной калининградец сможет заново открыть для себя родной город», — сказал Салюк. Маршрут уже включён в программу министерства по культуре и туризму региона. В ближайшее время начнут обучать экскурсоводов для профессиональных прогулок.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
