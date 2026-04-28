В Москве при пожаре на стройке погибли 7 человек, пострадали ещё 12

В Москве при пожаре на стройплощадке в районе Аэропорт погибли, по предварительным данным, семь человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает во вторник, 28 апреля, РИА Новости.
«Сегодня в городе на одной из частных строительных площадок в районе Аэропорт произошёл пожар, в результате которого погибли, по предварительным данным, семь человек», — отметил Собянин.
По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По данным МЧС, погибли 7 человек, еще 12 пострадали. Пожар был потушен на 1,4 тысячи квадратных метров.
В Туапсе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе отменили занятия в школах, а жителей призвали оставаться в помещениях и не открывать окна.