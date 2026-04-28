Глава «Аэрофлота» рассказал, как сделать авиаперевозки доступнее

Авиаперевозки становятся недоступными, но есть способы избежать развития этой негативной тенденции. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский на полях «Альфа-саммита» в ходе сессии «Российская экономика через 10 лет», передает корреспондент РБК.
Авиация не становится дешевле, и тренд, вероятно, будет долгосрочным, предположил Александровский.
«Мы видим ситуацию с авиакеросином, сейчас он на многих рынках в 2−2,5 раза подорожал. В целом производство дорожает, рынок труда тоже не способствует снижению цен. Себестоимость перевозки будет расти. Отсюда возникает вопрос — что такое авиаперевозка в будущем? Это дорогой сервис или это про доступность?» — сказал он.
Если речь будет идти о втором, имеет смысл серьезно подумать об инвестициях в промышленность и технологии, а также о сбалансированном подходе к фискальной и регуляторной политике, полагает генеральный директор «Аэрофлота».
Александровский предупредил, что сейчас может быть заложен негативный тренд, причем не только в России, но и на глобальных рынках, когда перевозка станет дорогим сервисом.
«Что касается моего мнения — я безусловно за то, чтобы вкладываться в будущие технологии, промышленность и стимулировать доступность перевозок. Это связано и с развитием регионов, у нас строятся аэропорты. Но без авиаперевозок мы не получим никакой динамики роста туристического потока. Я за доступные авиаперевозки, надеюсь, что мы с государством сможем этот открытый диалог поддержать», — высказался топ-менеджер.
Александровский отметил, что «Аэрофлот» со своей стороны делает то, что от него зависит, в частности, инвестирует в новые технологии для повышения эффективности работы. Авиация это достаточно низкомаржинальный бизнес, и компания вынуждена «биться за золотые проценты рентабельности», сказал он.
Глава компании также отметил, что «Аэрофлот» ожидает ввода в эксплуатацию в ближайшее время новых российских воздушных судов.
«Нет никаких сомнений, что это состоится. Нам предстоит большая работа по повышению качественных характеристик, это совместная работа и компаний, и промышленности. В этом направлении надо прилагать усилия, чтобы через 10 лет получить качественный современный самолет», — подчеркнул генеральный директор «Аэрофлота».
При этом он уточнил, что по внутренним прогнозам компания не считает, что через десять лет будет летать только на российских воздушных судах.
«Мы предполагаем соотношение между импортным и российским флотом 50/50 и в своей стратегии будем придерживаться этой пропорции», — заключил Александровский.
Ситуация привела к подорожанию авиационного топлива и отменам рейсов по всему миру. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) признала дефицит и не исключила, что к концу мая отмены могут затронуть Европу.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль назвал текущий кризис более масштабным, чем три предыдущие нефтяные кризисы 1973, 1979 и 1990 годов вместе взятые. В середине апреля он отметил, что запасов авиакеросина в Европе хватит примерно на шесть недель.