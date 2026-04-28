Самарским школьникам разрешили не приходить на занятия при штормовом ветре

Днем 29 апреля местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15−18 метров в секунду. Об этом предупредило ФГБУ «Приволжское УГМС». Объявлен желтый уровень опасности.
Напомним, 27 апреля из-за шквалистого ветра в Самаре произошли трагедии: на улице Нижегородской упавшее дерево насмерть придавило школьницу, на проспекте Карла Маркса погиб мужчина, в Борском районе при падении дерева скончался рабочий. В связи с этим администрация Самары разрешила родителям самостоятельно решать, отправлять ли ребенка в школу при штормовом предупреждении. Об этом нужно заранее уведомить классного руководителя. МЧС России призывает жителей соблюдать меры безопасности: не укрываться и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. При использовании газового оборудования рекомендуется проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах.
Согласно прогнозу, дожди в ближайшие дни ожидаются не каждый день. В среду и четверг (29−30 апреля) осадков не обещают. Но в первых числах мая погода будет переменчивой: 1 мая вероятен слабый дождь при температуре +8…+14°C, 2 мая — прохладнее (+6…+13°C). С 3 по 6 мая воздух прогреется до +18…+21°C, а 7 мая снова возможны осадки. Накануне Дня Победы ожидается +19°C, в сам праздник — до +18°C.