Самарским школьникам разрешили не приходить на занятия при штормовом ветре

Напомним, 27 апреля из-за шквалистого ветра в Самаре произошли трагедии: на улице Нижегородской упавшее дерево насмерть придавило школьницу, на проспекте Карла Маркса погиб мужчина, в Борском районе при падении дерева скончался рабочий. В связи с этим администрация Самары разрешила родителям самостоятельно решать, отправлять ли ребенка в школу при штормовом предупреждении. Об этом нужно заранее уведомить классного руководителя. МЧС России призывает жителей соблюдать меры безопасности: не укрываться и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию. При использовании газового оборудования рекомендуется проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах.