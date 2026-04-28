Красноярский отец задолжал почти полмиллиона алиментов дочери

Красноярский отец задолжал 454 тысячи рублей алиментов своей несовершеннолетней дочери. Судебные приставы нашли способ, как заставить 48-летнего мужчину выполнить свои обязательства по содержанию ребенка.
Сначала судебный пристав-исполнитель установил, что у должника есть в собственности иномарка Ford Mondeo. И вынес постановление о запрете на совершение действий по регистрации транспортного средства. Так что ни продать, ни переписать технику, чтобы «спасти» владелец уже не мог.
Затем были арестованы банковские счета и мужчине запретили выезд за границу. Он упрямо держался до тех пор, пока его автомобиль не арестовали. Ему дали 10 дней: или погашает долг, или имущество передадут на реализацию. Сразу нашлись деньги — и алименты дочери перечислил, и исполнительский сбор в размере более 48 тысяч рублей оплатил.