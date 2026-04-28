БПЛА атаковал Каменский район в Ростовской области

В ночь на 28 апреля в Ростовской области отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Каменском районе, — проинформировал Юрий Слюсарь.
Данные о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступали. Ситуация будет уточняться.
Напомним, в ночь на 24 апреля БПЛА уничтожили Каменске-Шахтинском. 23 апреля обломки дронов повредили эстакаду и коммерческий объект в Каменском районе.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают