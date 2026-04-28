В Кировской области готовят к открытию 3 спортивных объекта

Три новых спортивных объекта начнут работу в Кировской области в этом году в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщил председатель регионального правительства Михаил Сандалов.
«В 2025 году завершены работы по созданию многофункциональной спортивной площадки в Гагаринском парке. Открытие площадки запланировано в мае текущего года. В прошлом году в Вятских Полянах началось строительство модульного плавательного бассейна. Открытие бассейна запланировано также в 2026 году. Продолжалось строительство крытого катка с искусственным льдом в микрорайоне Радужный, совсем скоро он примет первых посетителей», — рассказал Михаил Сандалов.
В 2025 году также было заключено концессионное соглашение на создание фиджитал-центра с универсальным залом на территории бывшего Кировского высшего авиационного технического училища (КВАТУ). Кроме того, в прошлом году в регионе обустроили 6 малых спортивных площадок ГТО и отремонтировали 18 объектов спорта.
«Одна из основных задач — поддержка спортсменов, показывающих высокие спортивные результаты. В 2025 году впервые были предусмотрены премии для спортсменов и тренеров, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях. 202 человека получили выплаты ко Дню физкультурника», — добавил председатель регионального правительства.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.