Дому социального обслуживания «Енисейский» в Лесосибирске построят новый корпус

В Лесосибирске началось строительство нового жилого корпуса для дома социального обслуживания «Енисейский». Здание появится на территории учреждения на месте старого деревянного корпуса. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.
Новый корпус будет двухэтажным и модульным. Его общая площадь составит почти 900 квадратных метров. Здание рассчитано на комфортное проживание 51 человека. Внутри предусмотрят жилые комнаты, кухню, процедурный кабинет, помещения для персонала, комнаты для стирки и глажки. Также в корпусе установят лифт. В министерстве отметили, что подобные быстровозводимые здания уже используются в Туруханском и Большемуртинско-Сухобузимском муниципальных округах. Там в таких помещениях разместились комплексные центры социального обслуживания и территориальное отделение соцзащиты.
«По поручению губернатора Михаила Котюкова в рамках поддержки нацпроекта “Семья” в крае ведется работа по ликвидации старых строений, в которых располагаются учреждения социального обслуживания. Новое здание будет соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ввод в эксплуатацию корпуса позволит значительно улучшить условия проживания для получателей социальных услуг», — рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Возвести новый корпус планируют до конца лета. После завершения строительных работ здание оснастят необходимым оборудованием и мебелью.