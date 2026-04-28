Дому социального обслуживания «Енисейский» в Лесосибирске построят новый корпус

Новый корпус будет двухэтажным и модульным. Его общая площадь составит почти 900 квадратных метров. Здание рассчитано на комфортное проживание 51 человека. Внутри предусмотрят жилые комнаты, кухню, процедурный кабинет, помещения для персонала, комнаты для стирки и глажки. Также в корпусе установят лифт. В министерстве отметили, что подобные быстровозводимые здания уже используются в Туруханском и Большемуртинско-Сухобузимском муниципальных округах. Там в таких помещениях разместились комплексные центры социального обслуживания и территориальное отделение соцзащиты.