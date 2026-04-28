Учёные выяснили, что кефир может снижать риск развития гипертонии и диабета

Уральские исследователи изучили полезные свойства кефира и пришли к выводу, что его регулярное употребление может снизить риск гипертонии и диабета. Об этом сообщили ТАСС в департаменте по связям с общественностью Уральского федерального университета (УрФУ).
Кефир обладает рядом положительных эффектов на здоровье человека и может быть полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, он способствует снижению артериального давления за счёт образования пептидов, которые влияют на гормональный баланс и расширяют сосуды. Эти пептиды также снижают уровень гормона, удерживающего воду и соль в организме, что помогает предотвратить повышение давления.
Также кефир благотворно влияет на нервную систему, регулирующую работу сердца, улучшая частоту сердечных сокращений и силу ударов. Кроме того, он улучшает всасывание глюкозы в кишечнике и передачу сигналов инсулина, что делает его полезным для людей с диабетом. Антиоксидантные свойства кефира также способствуют снижению риска развития хронических заболеваний.
Однако учёные отмечают, что для определения оптимальной дозировки и продолжительности употребления кефира необходимы дополнительные исследования. Кроме того, качество и состав кефира могут варьироваться в зависимости от используемых заквасочных культур, региона производства и субстратов ферментации.
Для тех, кто не может употреблять молочный кефир, существует альтернатива в виде водного кефира, приготовленного из богатых пробиотиками зёрен. Этот напиток также полезен и может быть включен в рацион.
Исследователи рекомендуют регулярное употребление кефира, но в небольших порциях, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.