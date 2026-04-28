Учёные выяснили, что кефир может снижать риск развития гипертонии и диабета

Кефир обладает рядом положительных эффектов на здоровье человека и может быть полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, он способствует снижению артериального давления за счёт образования пептидов, которые влияют на гормональный баланс и расширяют сосуды. Эти пептиды также снижают уровень гормона, удерживающего воду и соль в организме, что помогает предотвратить повышение давления.