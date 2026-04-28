Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве в парке «Зарядье» откроется музей пластических фигур

На фоне авторских декораций можно будет увидеть 50 знаменитых личностей, которых создавали совместно с экспертами в области кинематографа и пластического грима из специального силикона.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Департамент культуры Москвы открывает музей пластических фигур в парке «Зарядье». Там будет представлено 50 сверхреалистичных фигур знаменитых личностей, среди которых Петр I, Юрий Гагарин и Владимир Высоцкий, сообщается на портале мэра столицы.

«Музей пластических фигур станет новой точкой притяжения для москвичей и гостей города в одном из самых посещаемых парков столицы — “Зарядье”. И это не просто одна из новых достопримечательностей на культурной и туристической карте Москвы, но и масштабное высказывание о героях нашей страны, которые внесли вклад в ее историю и продолжают создавать ее сегодня», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

На фоне авторских декораций можно будет увидеть 50 фигур знаменитых личностей, которых создавали совместно с экспертами в области кинематографа и пластического грима из специального силикона. Для достижения максимального портретного сходства использовались также новые цифровые технологии. В премьерную выставку вошли фигуры Петра I, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого, Льва Толстого, Никиты Михалкова, Георгия Жукова, Валентины Терешковой, Владислава Третьяка и других.

«Посетители смогут совершить путешествие во времени и ощутить эффект личного знакомства: оказаться лицом к лицу с героем и сопоставить его образ со своими представлениями», — отмечается в сообщении.

Экспозиция откроется для всех желающих с 1 мая, билеты можно приобрести в сервисе «Мосбилет». Проект осуществляется при поддержке правительства Москвы.

Первая женщина-космонавт в истории, Валентина Терешкова сегодня — опытный советский, а после — российский общественно-политический деятель. Собрали главное из биографии Героя Советского Союза.
