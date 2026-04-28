В Омске скончался парализованный в Таиланде детский врач

В Омске умер детский врач-травматолог-ортопед Михаил Коробейников, парализованный в Таиланде в феврале, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
«Министерство здравоохранения Омской области с прискорбием сообщает, что 28 апреля 2026 года на 59-м году ушел из жизни Михаил Михайлович Коробейников», — говорится в сообщении.
Коробейников был парализован в результате инфаркта спинного мозга. В начале марта его доставили в Омск. По информации «РИА Новости», с транспортировкой врача помог неизвестный меценат.
Михаил Коробейников возглавлял отделение Областной детской клинической больницы, был кандидатом медицинских наук и главным внештатным детским травматологом-ортопедом Минздрава Омской области.
Всего Коробейников проработал в системе омского здравоохранения 35 лет, из них 30 — в Областной детской клинической больнице. Он отмечен ведомственной наградой «Отличник здравоохранения».
В областном Минздраве выразили соболезнования родным и близким. О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
