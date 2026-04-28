Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять детских садов строятся в Нижнем Новгороде

Большинство из них находятся в новых микрорайонах.

Источник: Комсомольская правда

В активной фазе строительства находятся пять нижегородских детских садов — большинство в новых жилых микрорайонах, где места для малышей особенно нужны. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев, отчитываясь перед депутатами Гордумы 28 апреля.

Мэр Нижнего Новгорода также рассказал, что в прошлом году открыли школу № 189 в ЖК «Зенит» и два новых корпуса у школ № 188 и № 96 — в общей сложности более 3000 мест. Современное оборудование и лаборатории позволяют ребятам углублённо изучать предметы.

Капитальный ремонт прошёл в десяти школах и детсадах, а модернизация пищеблоков завершилась во всех городских школах.

В Нижнем Новгороде работает более 8 тысяч программ допобразования: от робототехники до мультипликации. В прошлом году открылся новый филиал Дворца детского творчества имени Чкалова, где занимаются больше 600 ребят.

22 тысячи школьников подтвердили свой уровень на олимпиадах, а три нижегородских лицея вошли в число лучших в России. Поддержка педагогов тоже растёт: 80 молодых учителей получили гранты, десять школ выиграли по миллиону рублей, а для технических проектов возродили «Чкаловскую премию».

Всего за шесть лет в городе построили 23 детских сада и 15 школ.