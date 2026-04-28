Пять детских садов строятся в Нижнем Новгороде

В активной фазе строительства находятся пять нижегородских детских садов — большинство в новых жилых микрорайонах, где места для малышей особенно нужны. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев, отчитываясь перед депутатами Гордумы 28 апреля.
Мэр Нижнего Новгорода также рассказал, что в прошлом году открыли школу № 189 в ЖК «Зенит» и два новых корпуса у школ № 188 и № 96 — в общей сложности более 3000 мест. Современное оборудование и лаборатории позволяют ребятам углублённо изучать предметы.
Капитальный ремонт прошёл в десяти школах и детсадах, а модернизация пищеблоков завершилась во всех городских школах.
В Нижнем Новгороде работает более 8 тысяч программ допобразования: от робототехники до мультипликации. В прошлом году открылся новый филиал Дворца детского творчества имени Чкалова, где занимаются больше 600 ребят.
22 тысячи школьников подтвердили свой уровень на олимпиадах, а три нижегородских лицея вошли в число лучших в России. Поддержка педагогов тоже растёт: 80 молодых учителей получили гранты, десять школ выиграли по миллиону рублей, а для технических проектов возродили «Чкаловскую премию».
Всего за шесть лет в городе построили 23 детских сада и 15 школ.