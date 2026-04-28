В Перми простились с полковником полиции Иваном Котляровым

Управление МВД России по городу Перми сообщило об уходе из жизни коллеги. В возрасте 71 года 25 апреля скоропостижно скончался полковник внутренней службы в отставке Котляров Иван Платонович.
Иван Платонович родился 2 января 1955 года. В 18 лет приступил к службе в органах внутренних дел. До выхода на заслуженный отдых занимал должность начальника отделения по работе с личным составом — заместителя начальника Управления милиции № 1 с дислокацией в Свердловском районе Перми.
Коллеги вспоминают ушедшего из жизни сослуживца как отца-командира для личного состава, всегда готового прийти на помощь, поделиться богатым опытом и знаниями.
Гражданская панихида состоялась 28 апреля в Доме офицеров на ул. Сибирской, 59. Городское УМВД России выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего боевого товарища.