Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми простились с полковником полиции Иваном Котляровым

Скончавшийся офицер служил в органах внутренних дел с 1973 года.

Источник: Комсомольская правда

Управление МВД России по городу Перми сообщило об уходе из жизни коллеги. В возрасте 71 года 25 апреля скоропостижно скончался полковник внутренней службы в отставке Котляров Иван Платонович.

Иван Платонович родился 2 января 1955 года. В 18 лет приступил к службе в органах внутренних дел. До выхода на заслуженный отдых занимал должность начальника отделения по работе с личным составом — заместителя начальника Управления милиции № 1 с дислокацией в Свердловском районе Перми.

Коллеги вспоминают ушедшего из жизни сослуживца как отца-командира для личного состава, всегда готового прийти на помощь, поделиться богатым опытом и знаниями.

Гражданская панихида состоялась 28 апреля в Доме офицеров на ул. Сибирской, 59. Городское УМВД России выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего боевого товарища.