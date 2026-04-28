За неделю в Калининградской области поймали 22 пьяных водителей

Два нарушителя стали фигурантами уголовных дел.

22 водителя в Калининградской области привлечены полицейскими к административной ответственности за нетрезвое вождение за минувшую неделю с 20 по 26 апреля. Данные приводят в пресс-службе областного УМВД.

Также выявлено два автомобилиста, которые сели за руль, несмотря на то, что ранее уже были подвергнуты административному наказанию за аналогичное нарушение. Им грозит уже уголовная ответственность.

В полиции отметили, что с начала года на дорогах региона случилось 16 ДТП с пострадавшими с участием нетрезвых водителей: 17 человек получили травмы и 4 человека погибли.