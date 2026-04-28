29 тыс. жителей Ростовской области приняли участие в акции «Дон помнит». В Ростовской области весь апрель проходит патриотическая акция, цель которой бережное сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, а также приведение в порядок мемориалов и памятных знаков, связанных с военными событиями.
Акция вызвала живой отклик у жителей области. К благоустройству подключились ученики школ и вузов, волонтёры, представители НКО, трудовых коллективов и просто неравнодушные люди.
Уже приведены в порядок 1788 памятных объектов. Общее число участников достигло 29 тыс. человек. Только за последнюю неделю к мероприятиям присоединились 4925 жителей, благоустроив 607 памятников.
«Акция играет важную роль в формировании гражданской ответственности у молодёжи, укрепляет преемственность поколений и способствует развитию уважительного отношения к истории и культурному наследию», — рассказал председатель комитета по молодёжной политике Ростовской области Олег Отроков.
Активный этап проекта завершается 30 апреля, но у всех желающих ещё есть возможность внести свой вклад и почтить память героев, приняв участие в благоустройстве памятных мест.