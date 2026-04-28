Дора и Markul выступят в «Ракушке» в рамках нижегородской «Столицы закатов»

Организаторы нижегородской «Столицы закатов» объявили исполнителей, которые выступят в «Ракушке» в Александровском саду. Информация появилась в телеграм-канале музыкального фестиваля.
«Парад» выступлений в «Ракушке» откроет артистка Дора (18+). Концерт состоится 31 мая. Следующим артистом, который выступит в Александровском саду, станет хип-хоп исполнитель Markul (16+) — концерт запланирован на 13 июня.
В июле в Нижний Новгород приедет джазовый музыкант Dan Barnett (12+). Послушать его в «Ракушке» можно будет 4 июля. А 22 августа на сцену в Александровском поднимется музыкальный коллектив Beautiful Boys (12+).
Последний концерт в «Ракушке» в рамках «Столицы закатов» назначен на 30 августа. Кто именно закроет музыкальный фестиваль в Александровском саду, пока неизвестно. Однако возрастное ограничение установлено на 18+.
«Секретный гость — храним интригу и удивим вас чуть позже!» — пообещали организаторы.
Напомним, в этом году в рамках «Столицы закатов» запланированы спецпроекты «Музыка народов России» и «Кухни народов России».